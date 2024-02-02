Орбан пояснив, чому погодився схвалити виділення Україні 50 млрд євро: "Був у глухому куті"
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому він погодився зняти вето на 50 мільярдів євро допомоги від ЄС для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Орбана в етері радіостанції Kossuth.
"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну - чому б це було добре?", - зазначив угорський прем'єр.
Водночас Орбан вкотре наголосив, що між Україною та РФ мають розпочатися мирні переговори.
"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине", - додав прем'єр-міністр Угорщини.