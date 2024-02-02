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Орбан пояснив, чому погодився схвалити виділення Україні 50 млрд євро: "Був у глухому куті"

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Орбан пояснив, чому погодився схвалити виділення Україні 50 млрд євро: "Був у глухому куті"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому він погодився зняти вето на 50 мільярдів євро допомоги від ЄС для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Орбана в етері радіостанції Kossuth.

"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну - чому б це було добре?", - зазначив угорський прем'єр.

Водночас Орбан вкотре наголосив, що між Україною та РФ мають розпочатися мирні переговори.

"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине", - додав прем'єр-міністр Угорщини.

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Топ коментарі

  • Redcar Ukraine
    > "Я був у глухому куті"

    Шольц і Макрон кабінку туалета закрили і тримали? Не випускали?
  • Комиссар Миклован
    Слухати людину яка на зарплаті Газпрому, це якось... Без слів, одні матюки.
  • Василь Воробець
    Та ні,його глухий кут ще попереду.Коли мордор розвалиться,в нього буде глухий кут,навіть 4,і кришка зверху,і гратиме музика,але він її не почує...
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