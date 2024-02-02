Іспанія навчає військових ЗСУ технічного обслуговування систем Patriot, - ЗМІ
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Іспанія навчає українських військовослужбовців технічного обслуговування ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.
Як зазначає видання з посиланням на Генштаб оборони країни, Іспанія навчає українських військових технічного обслуговування "надскладної" платформи ракетного комплексу Patriot.
"Навчання проводять військовослужбовці із командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA - ред.) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для цього виду озброєння", - йдеться у повідомленні.