Румунії слід запровадити добровільну строкову службу, бо Росія не зупиниться, - командувач румунської армії Георгіце

Румунії варто терміново ухвалити законодавчу базу, яка б дозволила цивільним добровольцям проходити військову підготовку.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав новий головнокомандувач армії країни Влад Георгіце, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, "треба бути занепокоєним".

"Особисто, хоча і не обов’язково як кадровий військовий, я вважаю, що Російська Федерація не зупиниться (в Україні. - Ред.). Якщо вона переможе в Україні, її наступною головною метою буде Молдова. Ми також побачимо напруженість на Західних Балканах. Я більш ніж переконаний, що Путін посилить свою політику в найближчому майбутньому", - сказав Георгіце.

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Він зазначив, що відповідний законопроєкт, розроблений Міністерством оборони Румунії, зараз перебуває в обох палатах парламенту і, швидше за все, буде обговорений після кількох цьогорічних турів місцевих, парламентських і президентських виборів.

Поміж іншого, за словами командувача, він передбачає запровадження строкової добровільної військової служби. Програма буде відрізнятися від професійних військових, але учасники все одно отримуватимуть гроші.

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"Ми орієнтуємося на віковий сегмент від 18 до 35 років, незалежно від статі, національності та віросповідання - молодих людей, які хочуть носити військову форму. Ми повинні оплачувати цей вид послуги та навчати учасників основних правил війни", - вважає він.

Командувач вказав на те, що корпус резервістів Румунії старіє і не зможе протистояти викликам збройного конфлікту: "уявіть собі 50-річну людину, яка несе військовий рюкзак об’ємом 80 літрів".

Чисельність професійної армії Румунії наразі налічує 80 тисяч людей.

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Георгіце, який очолив румунську армію в листопаді, каже, що цієї кількості недостатньо в поточному геополітичному кліматі, і її слід збільшити на 50 відсотків.

"Адекватна чисельність для професійної румунської армії має складати близько 120 тисяч", - каже він.