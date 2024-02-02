У Німеччині поширюють російський фейк про те, що Україна нібито збирає дані чоловіків для мобілізації

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв показав вигадане звернення від нібито посольства щодо збору Києвом даних про українських чоловіків мобілізаційного віку у ФРН, які беруть участь у проукраїнських мітингах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Макєєва у Facebook.

Так, у вигаданому листі, оформленому як звернення до МЗС Німеччини, нібито просять німецьку міграційну службу надати дані про повнолітніх чоловіків, які беруть участь у проукраїнських акціях у Німеччині, "для відправки до ТЦК та соціальної підтримки за місцем реєстрації громадян України".

Макєєв вказав на низку ознак, які видають, що документ не може бути справжнім – починаючи з того, що звернення до німецької установи написане українською.

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"Хотів би я бути послом, який українською мовою з грифом "Термінове звернення!" розкидає по німецьких міністерствах доручення! Писав би, щоправда, без помилок та не перейменовував би німецькі відомства на власний розсуд. Ба більше, взяв би правильний бланк і замість рандомної послідовності цифр скористався би реєстраційним номером. Російське фейководство деталями, однак, не переймається. А їхня фабрика брехні – змістом", - заначив посол.

Макєєв також зауважив, що з тексту звернення виходить, нібито посольство просить дані взагалі всіх чоловіків, які йдуть на акції, а не лише громадян України. Крім того, додав посол, дивно було б вважати, що у демократичній Німеччині можуть вести облік громадян, які виходять на акції на підтримку України.

"Ну й про всяк випадок: ніякі такі відомості ми не збираємо та збирати не плануємо. Маємо важливіші завдання. А те, що росіяни бачать послідовне збільшення Німеччиною військової підтримки України й перелякано й неоковирно називають його "почастішанням акцій на підтримку армії України", все ж приємно", - додав Макєєв.

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