РФ зменшила атаки "Ланцетами", виробництво дронів упало через вибух на заводі в Сергієвому Посаді, - Forbes

Вибух на заводі у Сергієвому Посаді 9 серпня 2023 року міг зірвати виробництво російських безпілотників "Ланцет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

Так, у серпні 2023 року росіяни застосували 126 "Ланцетів", проте вже у грудні кількість ударів дронами-камікадзе знизилась до 59.

"Замість того, щоб зростати, виробництво Lancet було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA (ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробці безпілотників. - Ред.) перетворити корпус Lancet на готову продукцію", - пише видання.

Forbes зазначає, що "Ланцет" складається з імпортних компонентів, це і двигун, і бортова електроніка. Росіяни виготовляють самостійно лише планери, блок живлення та камери.

Автори матеріалу припускають, що вибух на "Загорському оптико-механічному заводі" міг перервати саме постачання камер для дронів-камікадзе. Таким чином, падіння виробництва "Ланцетів" може бути пов'язано із вибухом на території "Загорського оптико-механічного заводу" в Сергієвому Посаді Підмосков'я 9 серпня 2023 року.

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