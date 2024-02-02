Зеленський про загибель французьких волонтерів: Російський терор не знає кордонів і національності жертв

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття близьким загиблих унаслідок удару РФ безпілотниками по Бериславу Херсонської області 1 лютого, під час якого загинули громадяни Франції.

Про це Зеленський написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Російський терор не знає кордонів і національності жертв. Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність. Мої співчуття їхнім близьким. Бажаю якнайшвидшого одужання іншим постраждалим під час цієї жахливої атаки", - написав президент.

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Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим і негідним вчинком.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки.