Зараз мають воювати технології, а не люди. ЗСУ треба давати техніку, яка б знищувала окупантів на великій відстані, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI, про це заявив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в інтерв'ю Ukraine World News.
За його словами, потрібно, щоб воювала техніка та технології, а не живі люди. Сили оборони мають насичуватися такою технікою, яка могла б наносити вогневе ураження на значну відстань, знищувати техніку окупантів у великій кількості і мінімізувати наші людські втрати.
"Зараз замовлення "Української бронетехніки" на 2024 рік в рази перевершують замовлення на 2023 рік, і ми бачимо чітке бачення забезпечення виконання цих планів. По всій галузі ВПК – картина максимально позитивна", - пояснив Бельбас.
Гендиректор "Української бронетехніки" зазначив, що у 2024 році українські виробники озброєння здатні постачати серійно, розробляти нову техніку та забезпечувати нею армію.
"Через два роки після початку повномасштабного вторгнення ми можемо порівняти нашу техніку з іноземними аналогами. І тут я би віддав перевагу українським продуктам. Чисто технічно ми можемо забезпечити набагато коротше логістичне плече", - додав він.
Водночас, зазначив Бельбас, протягом останніх місяців цілями ракетних ударів РФ були підприємства українського оборонно-промислового комплексу.
"Ворог починає розуміти, що ОПК нашої країни - це загроза для них. Ми ж маємо думати системно і мінімізувати інформацію, яка потрапляє до відкритих джерел", - підсумував він.