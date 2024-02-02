США почнуть удари по іранських цілях в Іраку та Сирії на цих вихідних, - WSJ
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цілями ударів США стануть іранський контингент і об’єкти.
Видання вказує, що відповідь США буде "багаторівневою": поєднуватиме військові дії з іншими кроками, які можуть бути скориговані, щоб показати, що Вашингтон не прагне до подальшої ескалації.
Співрозмовники видання пояснили, що мета ударів - змусити Іран і його поплічників зменшити кількість атак по всьому регіону, поки Білий дім і його союзники ведуть переговори про припинення вогню між ХАМАС і Ізраїлем для зниження напруженості.
Також WSJ наголошує, що Іран надіслав сигнал про те, що не віддавав наказ про напад на базу США, і попереджає, що американські атаки по іранській території або контингенту в регіоні спонукатимуть його завдати удару у відповідь.