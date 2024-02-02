13 депутатів британського парламенту та 5 перів закликають Кемерона визнати Росію державою-спонсором тероризму

Група британських парламентаріїв закликала главу МЗС Британії Девіда Кемерона розглянути можливість визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт кампанії з визнання Росії державою-спонсором тероризму, розгорнутої громадською ініціативою "Група друзів України у Сполученому Королівстві" (UK Friends of Ukraine).

Автори листа зазначили, що наближається друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну, водночас російські атаки тривають майже дев'ять років. Парламентарії додали, що шоковані діями Росії. Вони підкреслили варварський характер і неспровокованість російських обстрілів України в різдвяно-новорічний період. І в цьому контексті заявили, що Росія має бути визнана урядом Сполученого Королівства державою-спонсором тероризму.

"Сполучене Королівство може стати першою великою західною країною, яка оголосить російську державу поза законом", - зауважено в листі.

Парламентарії додали, що у листопаді 2022 року Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму, а згодом, у вересні 2023 року, британський уряд визнав підконтрольну російській владі "Групу Вагнера" терористичною організацією.

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"Після смерті Євгена Пригожина, коли бойовики "Вагнера" були асимільовані в командну структуру російських збройних сил, вона тепер повністю діє як терористичний підрозділ російської держави. Країни, яка продовжує здійснювати терористичні акти проти громадян України, що цілком законно захищає свою незалежність від агресії з боку свого сусіда", - підкреслили члени британського парламенту.





Вони зазначили, що визнання Росії терористичною державою продемонструє не лише міжнародне лідерство, а й може стати частиною урядового законодавства для переходу від заморожування до конфіскації російських активів.

"Можна зробити більше для розблокування заморожених активів, які можуть бути використані для відновлення України. Сполучене Королівство заморозило понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів з моменту повномасштабного вторгнення", - йдеться у листі.

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Підкреслюється, що британські депутати мають продемонструвати незмінну підтримку України, проголосувавши за визнання Росію державою-спонсором тероризму, одночасно запропонувавши правовий план переходу від заморожування до конфіскації російських активів та витрачання цих коштів на необхідні проєкти в Україні.

"Ми вважаємо, що настав час уряду Сполученого Королівства продемонструвати свою незгоду з державною підтримкою тероризму та виконати свої зобов'язання як ключового союзника України. Саме тому ми закликаємо уряд Сполученого Королівства визнати Росію державою-спонсором тероризму та внести її до переліку країн-спонсорів тероризму", - заявили автори листа.

Серед авторів листа:

Алекс Собел, депутат парламенту, Співголова Української групи підтримки та член парламенту від Північно-Західного округу Лідса;

Боб Сілі, депутат парламенту, Співголова АПГП в Україні та член парламенту від острова Уайт;

Ліам Бірн, депутат парламенту;

Белл Рібейро-Адді, депутат парламенту;

Венді Чемберлен, депутат парламенту;

Джонатан Джаноглі, депутат парламенту;

Аллан Доранс, депутат парламенту;

Стівен Фаррі, депутат парламенту;

Фабіан Гамільтон, депутат парламенту;

Кріс Лоу, депутат парламенту;

Стюарт Малкольм Макдональд, депутат парламенту;

Ян Пейслі, депутат парламенту;

Семмі Вілсон, депутат парламенту;

Лорд Алтон Ліверпульський;

Баронеса Брінтон;

Лорд Фолкс Камнокський;

Баронеса Гарріс Річмондська;

Лорд Робертс Белгравійський.

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