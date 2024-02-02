Заяви росіян щодо захоплення Богданівки не відповідають дійсності. Сили оборони України продовжують утримувати половину населеного пункту, - полковник НГУ Сідорін

Сергій Сідорін, полковник, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ повідомив, що Сили оборони України продовжують утримувати половину населеного пункту Богданівка. Разом з тим, на Бахмутському напрямку лінія бойового зіткнення динамічна, деякі позиції переходять протягом доби з рук в руки.

Про це він розповів у ефірі Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок і надалі залишається важким, ворог не полишає спроб проведення штурмових дій. Минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень з противником. Найгарячішими точками на сьогодні є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Попри заяви російських ЗМІ щодо захоплення Богданівки, це не відповідає дійсності. Сили оборони України продовжують утримувати половину цього населеного пункту. Лінія бойового зіткнення динамічна, деякі позиції переходять протягом доби з рук у руки", - розказав полковник НГУ.

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За його словами, щодо населеного пункту Іванівське, то противник намагається застосовувати штурмові дії з технікою, аби швидко наблизитися до позицій українських захисників та висадити там свій десант. Однак такі спроби ворога виявляються своєчасно за допомогою аеророзвідки, відповідно, завдається вогневе ураження, внаслідок чого загарбник відмовляється від своїх дій.

"Щодо населеного пункту Кліщіївка. Сили оборони України провели контрштурмові дії, захопивши декілька позицій, які противник зайняв раніше. Лінія бойового зіткнення проходить за 5-7 км від Часового Яру, тому ворог має можливість завдавати по місту вогневого ураження з артилерійських систем великого калібру, також за сприятливих погодних умовах застосовує авіацію, розвідувальні та ударні БПЛА", - зауважив Сергій Сідорін.