Глава МВС Німеччини Фезер занепокоєна зв’язками ультраправих з РФ: "Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів"
Про це вона сказала в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правоекстремістських мереж з Росією", – заявила Фезер.
"Тому органи безпеки продовжують дуже пильно стежити за російським впливом", – додала вона.
Так Фезер відреагувала на повідомлення Spiegel та порталу розслідувань The Insider, згідно з яким помічник депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко нібито перебував у тісному контакті з полковником російської ФСБ.
"Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів. Тому нинішні повідомлення повинні занепокоїти всіх, хто раніше не сприймав цю небезпеку серйозно", – заявила міністерка.
Вона додала, що вже давно було зрозуміло, "хто дозволяє запрягати себе в путінську пропагандистську машину".
За її словами, існують "значні збіги" між російською пропагандою та наративами, представленими на правому фланзі.
"Спільний інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії і підірвати нашу підтримку України", – заявила Фезер.