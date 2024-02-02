Кабмін прийняв постанову, яка створює єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності, - Шмигаль

Кабінет міністрів України прийняв постанову для спрощення сертифікації операторів протимінної діяльності.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що гуманітарне розмінування - це важливий напрямок для відновлення України та її економіки.

За його словами, у грудні минулого року в Україні було 26 сертифікованих операторів протимінної діяльності. Зараз їх уже 29 і ще 48 операторів у процесі сертифікації.

"У 2023 році у нас було 1500 саперів. У 2024 році їх уже буде 3,5 тисячі. Станом на 1 січня 2023 у нас практично не було машин для гуманітарного розмінування. На початку цього року таких спеціальних машин вже 55", - написав Шмигаль.

Він заявив, що сьогодні уряд приймає постанову, яка створює єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності.

"Тепер це будуть чіткі строки, єдині вимоги, зрозумілий підхід. Закладаємо передумови для запровадження цифрової сертифікації. Що це дасть? Десятки протимінних операторів, сотні команд та одиниць техніки, що допоможуть очистити українську землю від вибухонебезпечних предметів", - пояснив прем'єр-міністр.

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