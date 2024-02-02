Новітнє озброєння РФ перевершує зброю НАТО, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нове озброєння РФ перевершує зразки західних країн, зокрема, НАТО. Радянські розробки також нібито не гірші.

Про це Путін сказав на форумі "Все для перемоги!" у Тулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський ТАСС.

"Для того, щоб сьогодні бути успішними на полі бою, потрібно швидко й адекватно реагувати на події, що відбуваються на полі бою", - зазначив російський диктатор.

Путін зауважив, що успіх на передовій лінії залежить від швидкої відповіді на засоби ураження та розвідки противника. Потрібні, пояснює він, способи придушення і власні більш ефективні засоби.

"Звичайно, якщо порівнювати сучасне озброєння НАТО та озброєння останнього періоду радянського часу, в чомусь воно поступається. До речі кажучи, не завжди. А якщо брати наші новітні озброєння, то вони явно всіх перевершують. Це очевидний факт", - запевнив Путін.

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Путін зазначив, що РФ збільшила виробництво бронезахисту у 10 разів, а обмундирування для військових у 2,5 раза, і в цілому "обсяги виробництва в ОПК РФ зростають постійно".

"Виконання держоборонзамовлення йде практично на рівні 100%, державне оборонне замовлення на 2024 рік суттєво збільшено та повністю забезпечено фінансами", - наголосив очільник Кремля.

"Хто швидше це все робить - той і перемагає. Ось це сьогоднішня особливість ведення збройної боротьби", - додав Путін.

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