Документа про відставку Залужного на сьогодні немає, - Данілов

Документа про відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на сьогодні немає.

Про це заявив сьогодні, 2 лютого, в коментарі Українському радіо секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, а Апараті Ради нацбезпеки та оборони не працюють з домислами, іншими речами, крім документів.

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"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося", - сказав Данілов.

Він зазначив, що такі речі дуже дестабілізують ситуацію безпосередньо в армії, і це не на користь. "Якщо будуть ті чи інші документи, тоді ми можемо про це говорити", — додав секретар РНБО.

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При цьому він зазначив, що поважні видання інколи публікують "такі речі, які не зовсім відповідають дійсності".

"Я свідомий про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося. На сьогодні ми живемо в такому світі, де, на жаль, інформаційні війни тривають 24 години на добу і дуже потужно впливають на підсвідомість", – зауважив Данілов.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова найближчим часом Зеленський на Ставці запропонує змінити військове керівництво, зокрема і Залужного.