Мобілізація 500 тисяч осіб у 2024 році буде коштувати державі близько 720 млрд гривень, - голова бюджетного комітету ВР, "слуга народу" Підласа

На мобілізацію півмільйона українців державі доведеться витратити близько 720 млрд гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За її інформацією, мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних, а також додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть обійтись Україні сумою близько 700 млрд гривень.

"Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради, відповідно з бюджетним і оборонним, порахували це, але я не хотіла б це озвучувати публічно, щоб не давати російським OSINTерам зайвої для них інформації", - зауважила Підласа.

Вона пояснила, що мобілізація від 400 до 500 тисяч людей у поточному році обійдеться в 322 млрд гривень додаткових видатків. Витрати стосуватимуться одягу, навчання, харчування, грошового забезпечення.

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Вона додала, що, крім того, Міністерство оборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що обійдеться в близько 400 млрд гривень.

"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн - це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону", - підкреслила голова комітету.

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