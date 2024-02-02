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Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців, - Кабмін

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Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців, - Кабмін
Українські військові можуть перебувати на лікуванні за кордоном щонайбільше 12 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук.

Як зазначається, відповідні зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 N 411 "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон" були ухвалені на засіданні уряду.

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За програмою медевакуації за кордон на лікування відправлено понад 4 тис. українців

Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Так давайте ще постанову кабміну, що забороняє хворобам і пораненням вимагати довшого за рік лікування!
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Їх всіх безугла покусала?? Чи третякова??

    Чи у всіх медичні освіти? Кабздець, штирить недопарламент..нехай ще накажуть кінцівкам відрости, а загиблим воскреснути..
  • Luk Viktor
    а протезування?
    а надскладні операції?
    Які ж вони недолугі боневтіки......
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