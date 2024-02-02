У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію, - "слуга народу" Завітневич
"На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", - сказав Завітневич у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас голова комітету зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.
На думку Завітневича, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених.
"Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина"", - зазначив Завітневич, наголосивши, що військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.
"Тож будемо обговорювати, аргументувати...", - наголосив народний депутат.
Голова комітету зазначив, що законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.
За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.
"Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану - Ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик - ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни", - зазначив Завітневич.
Серед пропонованих прогресивних нововведень Завітневич назвав і норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону (крім тих, хто вирішив звільнитися з військової служби, - ІФ-У).
"А ще, пам'ятаєте, багато говорили про справедливість, щоб і держслужбовці, і правоохоронці, й інші категорії підлягали бронюванню... То в законопроєкті це теж передбачено", - зазначив Завітневич.
Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Верховній Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Верховна Рада може скоротити.
"Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до 7 днів, то можна і наступного дня голосувати в першому читанні. Усе залежить від зали", - підсумував Завітневич.