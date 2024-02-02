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Китай притримуватиметься власного бачення щодо врегулювання "кризи в Україні", - китайське МЗС

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Китай притримуватиметься власного бачення щодо врегулювання "кризи в Україні", - китайське МЗС
Китай продовжить по-своєму сприяти врегулюванню "кризи в Україні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначають у виданні, МЗС Китаю не коментує перспектив участі Пекіна в імплементації Української формули миру та майбутньому саміті світових лідерів у Швейцарії, однак заявляє, що КНР продовжуватиме по-своєму сприяти врегулюванню "кризи в Україні".

"Позиція Китаю щодо української кризи послідовна й чітка. Китай завжди прагне відігравати конструктивну роль та досягнення припинення вогню, припинення бойових дій та політичного врегулювання кризи", - зазначають у китайському МЗС.

Там додають, що китайська сторона продовжуватиме йти власним шляхом у пошуку способів припинення війни.

"Китай буде продовжувати по-своєму переконувати світ та сприяти переговорам і політичному врегулюванню кризи", - зазначили в дипвідомстві.

Читайте також: Позиція Китаю щодо війни в Україні не змінилася, - МЗС КНР

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Топ коментарі

  • Andrew Moon
    Просто ідіть власним шляхом нах...
  • Alex Nosov dd1cb531
    Крыза у вас в штанах ублюдки желтомордые
  • Володимир Білик f5397b1d
    криза в Україні? аби вам ********* помаранчеві така криза кожен день. Щоб не сміли лукавити а називали речі своїми іменами.
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