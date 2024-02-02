ООН про атаку РФ на Берислав, де загинули французькі волонтери: постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила удари, унаслідок яких загинули й були пораненні гуманітарні працівники.

Про це йдеться в заяві Браун на сайті ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко засмучена трагічною новиною про те, що двоє гуманітарних працівників неурядової організації HEKS/EPER були вбиті, а інші отримали поранення внаслідок удару 1 лютого на півдні України. У цей жахливий час я думками з їхніми родинами та колегами.

Я була шокована, коли дізналася, що по їхніх машинах було завдано удару так само, як це сталося під час трагічного інциденту в місті Часів Яр на сході України лише тиждень тому, коли під удар потрапив автомобіль із гуманітарною допомогою і постраждав гуманітарний працівник", - йдеться в заяві.

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Браун також нагадала, що минулого року в Україні загинуло або було поранено 50 гуманітарних працівників. 11 з них загинули під час виконання своїх обов’язків.

"Від початку року ці постійні удари, здається, навіть збільшилися. Лише в січні отримали поранення п'ятеро гуманітарних працівників. І це відбувається в той час, коли люди в прифронтових громадах вже стикаються з надзвичайно складною гуманітарною ситуацією, оскільки вторгнення Російської Федерації вплинуло на всі аспекти їхнього повсякденного життя.

Міжнародним гуманітарним правом удари по гуманітарних працівниках заборонені. Постійне порушення міжнародного гуманітарного права має бути предметом постійної уваги у світі", - наголосила Браун.

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Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим і негідним вчинком.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки.