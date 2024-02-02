США наклали санкції на мережу з виробництва іранських "Шахедів"

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти групи компаній, що допомагали Ірану з виробництвом дронів-камікадзе "Шахед".

Про це інформують в Міністерстві фінансів США, передає Цензор.НЕТ.

Під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) потрапила ключову мережу закупівель великих постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів, зокрема на дрони серії "Шахед".

Визначено чотири організації, що базуються в Ірані та Гонконзі, як такі, що займались таємними закупівлями. Вони активно беруть участь у підтримці кількох іранських військових організацій, включаючи Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Крім того, OFAC вносить до санкційного списку підставну компанію, що базується в Гонконзі, яка займається продажем іранських товарів на сотні мільйонів доларів на користь Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

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"Подальше розповсюдження Іраном своїх новітніх конвенційних озброєнь, в тому числі БПЛА і ракет, націлених на американських солдатів, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми будемо без вагань використовувати весь наш інструментарій для руйнування незаконних мереж закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєнь, а також для притягнення до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним маріонетковим угрупуванням", - зазначив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

У Мінфіні США уточнили, що обмеження були введені проти:

Компанії FYIT із Гонконгу;

Компанії Duling Technology з Гонконгу;

Компанії Advantage Trading з Гонконгу;

Компанії NSMI з Ірану;

Компанії COPC із Гонконгу.

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