Японія вже надала Україні фінансової допомоги на понад $4,5 млрд

На сьогодні фінансова допомога Україні від Японії вже перевищила 4,5 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду подякував Японії за майже 400 млн доларів, які надійшли наприкінці минулого місяця до державного бюджету України, і наголосив, що це важлива підтримка, яка допоможе уряду профінансувати соціальні програми.

"Сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила 4,5 млрд доларів. Японія тепер посідає 4-те місце серед наших партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки", - наголосив прем’єр-міністр.

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За його словами, українська сторона бачить справжній інтерес японського уряду та бізнесу до спільних проєктів у різних сферах, а також до України як до інвестиційного майданчика.

"Тому цього місяця наша урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення і економічного зростання. Хочемо вийти на новий рівень співпраці, особливо в питанні інвестицій та спільних проєктів", - повідомив Шмигаль.

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