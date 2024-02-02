Росіяни перекидають в Авдіївку маршеві поповнення для штурмових груп, створили значну перевагу у резервах та піхотних підрозділах, - Бутусов

Наразі, обстановка в Авдіївці критична: противник постійно перекидає поповнення, російська авіація діє необмежено. Проблеми оборони пов’язані з відсутністю свіжих підготовлених резервів, здатних давати зміну та відпочинок "на нулі".

Про це повідомив у своєму фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Наразі, за його інформацією, обстановка в Авдіївці критична.

"Українські воїни, 110-та механізована бригада, яка тримає більшу частину периметру оборони безпосередньо самого міста, а також 53-тя бригада з півдня, 47-ма бригада з півночі, та декілька спецпідрозділів, завдають росіянам дуже великих втрат.

Російське командування застосовує тактику постійної розвідки боєм, намагаючись на певних ділянках проводити щоденні атаки малими групами піхоти, з метою викриття нашої системи оборони, пошуку розривів у бойових порядках, виснаження нашої піхоти постійною участю у бойових діях.

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Противник постійно перекидає на Авдіївку маршеві поповнення для своїх штурмових груп, і таким чином створив значну перевагу у кількості резервів та свіжих піхотних підрозділів.

Російська авіація діє необмежено, і фактично зносить будь-які споруди, перетворюючи місто у випалену землю. З 1 січня по 2 лютого російська авіація скинула на місто понад 600 авіабомб.

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За даними розвідки, підтвердженими документами загиблих та допитом полонених, у штурмі Авдіївки ворог на даний момент застосовує такі зʼєднання та частини:

Шість бригад (1,15,21,74,114 мотострілецькі, 155 морської піхоти);

Сім полків (1453,1454,1487 мотострілецькі, 6,10,80,90 танкові);

Три спецпідрозділи (зі складу 3,26 бригад спецназ, 80 розвідбат).

Російські військ постійно отримують поповнення та мають можливість регулярно відводитись на ротації.

Проблеми оборони повʼязані в першу чергу з відсутністю свіжих підготовлених резервів, здатних давати зміну та відпочинок "на нулі".

Ключову роль в обороні відіграють дрони, які дозволяють берегти життя нашої піхоти.

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Тому усім, хто переживає за долю Авдіївки та хоче підтримати воїнів 110-і механізованої бригади, запрошує підтримати збір, який на звернення воїнів 110-і проводить мій фонд для закупівлі 9 станцій управління дронами на суму 1 440 000 гривень:

https://butusov.com.ua

Плануємо зібрати гроші та закупити техніку, яку визначать представники 110-і бригади та Сергій Волков", - розповів Бутусов.