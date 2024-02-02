В Україну прибуло дві нові системи ППО, які збивають все, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив про прибуття ще двох систем ППО до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.

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"Вже готуємо міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а усіх тих у світі, хто прагне стабільності і цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України - готуємо деталі.

І головна новина на сьогодні - новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи - які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня.



Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Вдячний усім, хто зміцнює Україну! Я вдячний кожному й кожній, хто бʼється і працює заради того, щоб Україна перемогла!

Слава Україні!" - сказав президент.

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