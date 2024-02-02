В Україну прибуло дві нові системи ППО, які збивають все, - Зеленський. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Вже готуємо міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а усіх тих у світі, хто прагне стабільності і цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України - готуємо деталі.
І головна новина на сьогодні - новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи - які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня.
Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Вдячний усім, хто зміцнює Україну! Я вдячний кожному й кожній, хто бʼється і працює заради того, щоб Україна перемогла!
Слава Україні!" - сказав президент.