Уряд Румунії домовився з фермерами про припинення протестів

У коаліційному уряді Румунії заявили, що досягли угоди з фермерами про припинення багатотижневих протестів проти високих витрат на ведення бізнесу.

Уряд пішов на поступки, зробивши кроки для збільшення субсидій на дизельне паливо, вирішення проблеми високих страхових тарифів і прискорення виплат субсидій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Сьогодні прем'єр-міністр Марчел Чолаку і представники протестувальників підписали угоду, яка передбачає створення комітету, що об'єднає кілька міністерств, для пошуку рішень.

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У Румунії сотні фермерів і водіїв вантажівок почали протестувати три тижні тому: колони тракторів і вантажівок сповільнювали або блокували рух на державних автошляхах поблизу великих міст, зокрема і столиці Бухареста.

Протестували фермери через низькі ціни на продукцію, зростання витрат, імпорт дешевих продуктів харчування та обмеження, накладені Європейським Союзом у боротьбі зі зміною клімату.

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Активісти також ненадовго заблокували прикордонний пункт пропуску з Україною і намагалися перекрити доступ до чорноморського порту Констанца.

Цього року в Румунії відбудуться місцеві, парламентські, президентські та європейські вибори.