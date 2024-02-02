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Колишній держсекретар США Помпео прибув до Києва та провів зустріч із керівником президентського офісу

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Колишній державний секретар США Майк Помпео 2 лютого прибув до Києва та провів робочу зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак повідомив у соцмережі Х.

Єрмак зазначив: "Провів зустріч із щирим другом України , колишнім державним секретарем США  та ексголовою ЦРУ Майком Помпео.

 Наголосив на необхідності дати чіткий сигнал РФ, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео: США недостатньо підтримують Україну

Помпео в Києві

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Топ коментарі

  • Pan Kotskyi
    Та пишіть вже прямо: з керівником України.
  • Urs
    коли вся ця зелена ***** закінчиться, то "офісу президента" вже не буде. Принципово. Прийдеться повернутись до Адміністрації Президента.
  • Ole Lahti
    Як ця Єрмаковщина вже дістала. Хто воно таке, секретарка.
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