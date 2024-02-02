"Росія - це тюрма народів": Кулеба закликав ОБСЄ зайнятися захистом нацменшин у РФ
Про це глава української дипломатії заявив на спільному з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Борга брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Захист прав національних меншин на території РФ, за словами Кулеби, була ще однією темою переговорів.
"Ідеться не лише про українську меншину. Нещодавні події в Уфі у Башкортостані засвідчили, що Росія, як казав класик, – це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позиції проти війни і за підтримку башкирської культури, ідентичності", – зауважив міністр.
Глава МЗС України зазначив також, що Москва активно мобілізує на смерть в Україні саме національні меншини і цим переслідує дві цілі: продовження агресії та проведення в такий спосіб етнічних чисток на власній території.
На його думку, в ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин, зокрема функціонує інститут Верховного комісара з питань національних меншин.
"Вважаємо, що потрібно впритул займатися цією проблематикою. У цьому звʼязку хочу нагадати про наказ Президента України, який був нещодавно підписаний, про історично населені українцями території РФ. У ньому йдеться як про українців, так і про інші поневолені Росією народи. Закликаємо ОБСЄ зробити питання захисту прав меншин одним з пріоритетних на порядку денному людського виміру ОБСЄ", – сказав Кулеба.
Він також закликав міжнародну організацію відреагувати на "черговий фарс", який готує Росія на тимчасово окупованих територіях і збирається назвати виборами.