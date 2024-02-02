Росіяни запустили ударні безпілотники - летять на Кіровоградщину. У Сумській, Полтавській та Харківській областях - ракетна небезпека

Увечері 2 лютого війська РФ запустили ударні дрони в Україну з півдня.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

О 21:21 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!"

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О 21:31 стало відомо про рух БпЛА на межі Одеської та Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.

О 21:50 Повітряні сили ракетну небезпеку у Сумській, Полтавській та Харківській областях.



