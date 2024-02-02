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У латвійських компаніях перевірять іноземних працівників на проросійські погляди

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У латвійських компаніях перевірять іноземних працівників на проросійські погляди
МЗС Латвії вимагає оцінити іноземних громадян, які обіймають високі посади у важливих латвійських компаніях, на погляди щодо російської агресії.

Про це повідомляється на сайті МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, латвійська влада постійно працює над тим, щоб виявити та запобігти діяльності у Латвії будь-яких осіб з РФ або інших третіх країн, пов'язаних з режимом Путіна та його агресією проти України", - заявив міністр закордонних справ Кріш'яніс Каріньш.

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За його словами, ця робота триває, і зовнішньополітичне відомство звернулось до профільних міністерств з проханням "оцінити, чи обіймають високі посади у важливих латвійських компаніях громадяни третіх країн, які підтримують режим Путіна та його агресію проти України".

У разі виявлення таких осіб МЗС запропонує застосувати до них обмежувальні заходи ЄС.

Топ коментарі

  • Evgeny N
    Коли виявите, то зателефонуйте янетряпці - він з 2019-го те сміття збирає та на посади призначає.
  • Погрібний Олександр
    От цікаво якби у нас провели таку перевірку, наприклад, в ОП, то чи залишилось би там кому працювати, крім, можливо, прибиральниць?
  • Evgeny N
    Штати ГПУ, судів, ДБР, СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДАСУ... А "кварталу", ОПЗЖ і дєрьмаківців не вистачає... Прилаштує - тільки дайте!
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