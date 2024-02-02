Росіяни протягом 2 лютого 33 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 102 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (10 вибухів). Також відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів). Також відбувся обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Краснопільська громада: зафіксовано 4 обстріли БпЛА (FPV-дрон) та мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів) та обстріл з артилерії (6 вибухів).

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Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів) та обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух). Також скинули з БпЛА вибуховий пристрій (ВОГ) (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено обстріли БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (8 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (5 вибухів) та мінометні обстріли (5 вибухів).

Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади".

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