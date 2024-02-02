"Ми не можемо забувати, що Україна продовжує жити з жорстокою війною", - міністр оборони Іспанії Роблес

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Іспанія "завжди буде з Україною".

Про це Роблес сказала під час відвідування у п’ятницю родин учасників бойових дій з України, які відпочивають декілька днів у військовій резиденції "Ла Плана" (RMASD), у Кастельоні, в рамках "постійної підтримки" Іспанією України, що включає гуманітарну допомогу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо забувати, що вона (Україна - ред.) продовжує жити з жорстокою війною", - зазначила урядовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина схвалила держбюджет із 7,6 млрд євро для України

Міністр оборони наголосила на важливості пам’ятати, що Іспанія "є та завжди буде" з Україною, яка продовжує жити у жахливій та жорстокій реальності війни, якій скоро виповниться два роки.