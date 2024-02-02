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"Ми не можемо забувати, що Україна продовжує жити з жорстокою війною", - міністр оборони Іспанії Роблес

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"Ми не можемо забувати, що Україна продовжує жити з жорстокою війною", - міністр оборони Іспанії Роблес
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Іспанія "завжди буде з Україною".

Про це Роблес сказала під час відвідування у п’ятницю родин учасників бойових дій з України, які відпочивають декілька днів у військовій резиденції "Ла Плана" (RMASD), у Кастельоні, в рамках "постійної підтримки" Іспанією України, що включає гуманітарну допомогу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо забувати, що вона (Україна - ред.) продовжує жити з жорстокою війною", - зазначила урядовець.

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Міністр оборони наголосила на важливості пам’ятати, що Іспанія "є та завжди буде" з Україною, яка продовжує жити у жахливій та жорстокій реальності війни, якій скоро виповниться два роки.

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Топ коментарі

  • Sarah Connor
    І з дебілом президентом
  • Luk Viktor
    + дЄрмак як през-2!!!
  • Бандерівець
    Дєрьмак якраз зараз президент 1
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