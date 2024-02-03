Спалахнула пожежа на Волгоградському НПЗ: влада регіону заявила про атаку БПЛА. ВIДЕО

У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Волгоградської області.

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"В оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда. Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві російського відомства.

Згодом у МНС запевнили, що пожежу нібито ліквідовано.

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Волгоградський губернатор Андрій Бочаров заявив у телеграм-каналі, що ППО нібито відбили вночі атаку БПЛА на територію області, внаслідок наслідків падіння збитого БПЛА виникла пожежа на Волгоградському НПЗ.

"Відкрите горіння ліквідовано, жертв немає", - запевняє чиновник.

За даними місцевих ЗМІ, у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Атаки на російські НПЗ

29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.

25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.