Новини

Спалахнула пожежа на Волгоградському НПЗ: влада регіону заявила про атаку БПЛА. ВIДЕО

17 27749
У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Волгоградської області.

"В оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда. Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві російського відомства.

Згодом у МНС запевнили, що пожежу нібито ліквідовано.

Також читайте: БПЛА атакував НПЗ у російському Ярославлі, - ЗМІ. ВIДЕО

Волгоградський губернатор Андрій Бочаров заявив у телеграм-каналі, що ППО нібито відбили вночі атаку БПЛА на територію області, внаслідок наслідків падіння збитого БПЛА виникла пожежа на Волгоградському НПЗ.

"Відкрите горіння ліквідовано, жертв немає", - запевняє чиновник.

За даними місцевих ЗМІ, у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Атаки на російські НПЗ

29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.

25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Сталінград в агнє. родіна в апаснасті.
  • Vujko Donetski
    Яка чудова новина під ранкову каву! Якщо вірити кацапам, вони всі дрони знищують: які заводом, які кораблем, які танком....
  • Виталий 6b40280c
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини