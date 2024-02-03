Атака дронами на Південь: знищено 2 "Шахеди", влучань не допущено

Минулої ночі ворог спрямував дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" на Південь. Влучань не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"І знову з приходом ночі ворог тероризував різні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Частину їх спрямував і на південь", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони 2 БпЛА знищено в небі над Одещиною та Миколаївщиною.

Ворожих влучань, руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині.