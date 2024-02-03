Графіки аварійних відключень запроваджують у Кривому Розі після нічної атаки "Шахедами", - Вілкул

Через ворожі удару по Криворіжжю енергетики змушені застосувати графіки аварійних відключень у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги криворіжців! Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", - йдеться у повідомленні.

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Вілкул також нагадує, що у Кривому Розі створено 213 "Пунктів незламності" - там є електрика, тепло і все необхідне.

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині.

На Півдні минулося без влучань.