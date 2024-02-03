Росіяни за добу випустили по Херсонщині 218 снарядів, 7 осіб зазнали поранень

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 218 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, по Херсону ворог спрямував 49 снарядів, в тому числі керовану авіабомбу.



"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні", - йдеться в повідомленні.



Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

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