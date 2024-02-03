Атака "Шахедами" на Дніпропетровщину: пошкоджено підстанцію "Укренерго" та дві високовольтні лінії

У ніч на 3 лютого ворог знову завдав удару "Шахедами" по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"На жаль, через обстріли та падіння обломків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії. Були знеструмлені побутові та промислові споживачі в м. Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Фахівці "Укренерго" почали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги. Триває заживлення споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії дещо знизилося, дефіциту не прогнозується, - "Укренерго"

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині. Графіки аварійних відключень запроваджують у Кривому Розі після нічної атаки "Шахедами".

На Півдні минулося без влучань.

Також повідомлялося, що рашисти атакували теплоелектростанцію ДТЕК, пошкоджено обладнання.