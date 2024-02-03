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Окупанти викладають школярам у Довжанську саперну справу й тактику диверсійних груп

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Окупанти викладають школярам у Довжанську саперну справу й тактику диверсійних груп
У школах Довжанська Луганської області росіяни викладають для дітей саперну й диверсійну справу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.

Як зазначається, за останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах Довжанська окупанти відкрили декілька кадетських класів.

"Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають для дітей саперну справу, тактику диверсійних груп, розвивають навички стрільби. За них вже зробили вибір", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Novykov c816d34c
    Молодцы.
    А в Украине 2 года война и всем похер.
  • Sergii Ustim
    А в нас дітей вчать ляпати чимось по піаніно, в результаті хлопці становляться чоловіками к 28 рокам, вже маючі короткозорість і пивний живіт…
  • Vladyslav Novikov
    А преподаватели уверены, что полученные знания ученики применят в нужном им направлении?
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