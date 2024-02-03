Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7

У Канаді розглядають можливість передачі Україні ракет CRV7 класу "повітря-земля", які канадський уряд планував утилізувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CBC.

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні на засіданні парламенту 2 лютого. Він наголосив, що краще віддати боєприпаси Україні, ніж утилізувати.

"Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету", - сказав він.

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Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Але у відомстві вважають, що перш ніж відправити ракети в Україну, потрібно дізнатися потреби української армії та ефективність ракет.

У Канаді наголошують, що проблема з постачанням цих ракет полягає в тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками.

Ракети CRV7

У Канаді називаються ці ракети "озброєнням холодної війни". Вони були виготовлені у 1980-х роках, а зняті з виробництва на початку 2000-х років.

CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях.

Як зазначається, Міністерство оборони Канади має 83 303 такі ракети.

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