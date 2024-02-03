Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CBC.
Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні на засіданні парламенту 2 лютого. Він наголосив, що краще віддати боєприпаси Україні, ніж утилізувати.
"Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету", - сказав він.
Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Але у відомстві вважають, що перш ніж відправити ракети в Україну, потрібно дізнатися потреби української армії та ефективність ракет.
У Канаді наголошують, що проблема з постачанням цих ракет полягає в тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками.
Ракети CRV7
У Канаді називаються ці ракети "озброєнням холодної війни". Вони були виготовлені у 1980-х роках, а зняті з виробництва на початку 2000-х років.
CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях.
Як зазначається, Міністерство оборони Канади має 83 303 такі ракети.