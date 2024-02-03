Медикиня батальйону "Карпатська Січ" Діана Савіта Вагнер загинула на фронті: вона була родом з Німеччини і подала документи на українське громадянство. ФОТО

Діана Савіта Вагнер (позивний Snake), яка служила бойовим медиком штурмової сотні у батальйоні "Карпатська Січ", загинула на фронті.

Про це повідомив у фейсбуці її побратив Руслан Андрійко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вагнер Савіта Діана, Wagner Savita Diana, "Snake" - німкеня, яка мріяла стати українкою. 21.06.1987 р.н. - вічність. Бойовий медик третьої штурмової сотні. Перша небесна жінка - військовослужбовець батальйону Карпатська Січ ім.Олега Куцина", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Діана переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни. Палко закохалась в українську культуру та традиції, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства.

"В нашому батальйоні Діана звитяжно воювала з початку Ізюмської кампанії, понад 2 роки. Ми познайомились в підвалі Вірнопільської школи, просякнутому цвіллю, порохом, пилюкою, цигарковим димом, потом та кров'ю чорної піхоти. Літнього ранку до підвалу зайшла ця тендітна дівчинка, вся в окопній грязюці після бойового чергування. Стомлена, але усміхнена, її очі сяяли від щастя. Мене завжди цікавило, яка мотивація у іноземців воювати за нашу державу. І ми поспілкувались попри мою коряву англійську мову. Діана була чужою в Німеччині, де через комуністичну пропаганду та політику мультикультуралізму нормальний німець почувається вигнанцем у власній країні, власному домі. Наш батальйон став для неї сім'єю, можливо навіть першою... Після перемоги Діана мріяла будувати своє життя та майбутнє у суверенній Україні без русского міра та єврокомунізму. Це і була її мотивація у цій війні", - каже Андрійко.

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Також зазначається, що Снейк була хоробрим та професійним бойовим медиком. Завжди на передовій, завжди перша під ворожим обстрілом без вагань вирушала рятувати поранених. Завдяки професіоналізму та героїзму Діани Вагнер врятовано життя десятків січовиків.

"Діана Вагнер здобула вічне життя на полі бою, рятуючи поранених колумбійських воїнів української армії. Дякуємо тобі наше сонечко за турботу, героїзм, врятовані життя бійців. Ти назавжди в пам'яті української нації. Ми не здамося!", - додає він.