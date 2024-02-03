Наступ окупантів не триватиме вічно, їм не вистачає сил та засобів для просування, - ЗСУ

Наступ ворога на фронті не може тривати вічно. Наразі окупантам не вистачає ані сил, ані засобів, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З того, що ми бачимо, противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов, звичайно, наступ не може тривати вічно", - заявив він.

Євлаш пояснив, що для проведення наступальних дій потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей.

"Наразі те, що вони зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш.

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Проте він наголосив, що противника не можна недооцінювати, оскільки російська армія залишається досить потужною.

"Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Так, ми можемо певним чином глузувати, але недооцінювати не варто. Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєння потужні БПЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії", - зазначив речник.