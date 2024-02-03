Глава МЗС Литви Ландсбергіс: Без нашої допомоги війна не розвиватиметься добре для українців, що може означати певні перемоги для Путіна

Європейський Союз не може допустити перемоги Путіна, тому його зусилля щодо військової допомоги України мають бути серйозними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС (Gymnich) заявив керівник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Ми продовжимо розмову, яку розпочали під час минулої Ради навколо найбільш важливих проблем. Безумовно, першою є Україна. Як завжди, ми маємо вирішити, яким буде наш шлях вперед. Минула зустріч надала певний оптимізм стосовно дійсно реального питання, яким є Європейський фонд миру, деякі (країни) з цим погодилися. Але ми маємо подивитися, як бути дійсно серйозними стосовно цього. Ситуація в Україні є важкою, вони, очевидно, потребують нашої допомоги. Без нашої допомоги війна не буде розвиватися добре для українців, і це може означати певні перемоги для Путіна, що ми не можемо допустити", - наголосив міністр закордонних справ Литви.

Він зауважив, що міністри мають обговорити в цілому позицію Європи стосовно зусиль, які українці докладають для захисту своєї країни. Це включає фінансовий пакет для військової підтримки України, а також подальші санкції проти Росії.

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"На цей час дехто вважає, що Європа не робить все, що вона має зробити", - зазначив Ландсбергіс.

За його словами, країни-члени ведуть розмови навколо цих питань вже протягом пів року, і все ще не змогли досягти політичної згоди. Кілька тижнів тому, під час формальної зустрічі європейських міністрів закордонних справ, був шанс дійти згоди. Тож зараз, якщо буде знайдено певне рішення, це вже буде кроком вперед.

"Первинною пропозицією було виділити (для військової допомоги Україні. - Ред.) 20 мільярдів (євро), але вона була знята зі стола переговорів вже тривалий час тому. Треба дивитися, як до них повернутися. Коли ми говоримо про послання для нашої оборонної промисловості та про розуміння, як ми бачимо наші витрати на оборону, тоді цей пакет у 20 мільярдів, який буде розподілений на чотири роки по 5 мільярдів на рік, він надсилає послання для промисловості. Якщо ми плануватимемо лише на рік, це не надішле вірного послання для промисловості. Тож ми маємо погодитися навколо більшого пакета. Але я не певний, що мої колеги думають таким же чином", - сказав міністр закордонних справ Литви.

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