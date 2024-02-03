Дуда висловив сумнів щодо деокупації Криму. Посол Зварич відреагував: "Крим - це Україна: так є і так буде". ВIДЕО

Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів повернення Криму Україною, після чого посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що деокупація півострова – це "спільне з вільним світом завдання і обов’язок"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Так, у польських ЗМІ почали поширювати заяву Анджея Дуди в інтерв’ю Kanal Zero.

Про Крим ідеться на 27-ій хвилині інтерв’ю.

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", - зазначив Дуда.

У відповідь на питання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", - заявив він.

За словами Дуди, Крим - "особливе місце, в тому числі з історичних причин". "Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії", – сказав Дуда.

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Своєю чергою, посол України Василь Зварич 3 лютого у своєму твіттері заявив, що "Крим – це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", – наголосив Зварич.

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