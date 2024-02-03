Окупанти хочуть пробити нашу лінію оборони в напрямку Часового Яру, - ЗСУ

Ситуація на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямку залишається напруженою.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація у смузі угруповання "Хортиця" залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема на Бахмутському напрямку однією із ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту Часів Яр", - сказав Євлаш.

За його словами, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ 415 разів. Вдалося ліквідувати 100 окупантів, а також 48 одиниць озброєння та міської техніки противника.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог веде активні наступальні дії. Відбуваються бойові зіткнення. Так, за минулу добу 11 разів українським захисникам довелося відбивати атаки противника, 5 разів ворог застосовував авіацію. Окрім того, 574 рази окупанти завдали обстрілів по позиціях Сил оборони. Євлаш повідомив, що вдалося ліквідувати 111 окупантів, а також знищити 11 зразків озброєння військової техніки ворога.

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"Також п'ять укриттів злетіли у повітря разом з окупантами", - додав він.