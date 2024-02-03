Постачальниця яєць по 17 грн Глиняна зможе повернути хорватські готелі через рік, - місцеві ЗМІ

Одна з найбільших постачальниць харчів для Міноборони Тетяна Глиняна продала свої три готелі в Хорватії за 24 мільйони євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві видання.

Водночас, як сказано в публікації, покупцем став місцевий бізнесмен Діян Яхєфендіч (Dijan Jahjefendic).

За даними ЗМІ, Яхєфендіч має виплатити Глиняній гроші протягом року, інакше готелі знову повернуться у власність українки.

У січні ЗМІ повідомили, що з осені 2023 року вона стала бенефіціаром ще трьох хорватських компаній: ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o

Зазначені юрособи володіють кількома готелями:

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Що відомо про постачальницю харчів для Міноборони Тетяну Глиняну

12 січня Глиняна продала свої готелі і в той же день загубила сумку з документами.

Найбільше Глиняна стала відомою після скандалу у ЗМІ, що її компанія ппрописала в каталозі ціну на яйця у 17 грн. Після статті Юрія Ніколова МО переглянуло ціни в деяких каталогах та знизило ціну на яйця до 9 грн.

Минулого тижня Громадська антикорупційна рада Міноборони отримала відповідь Департаменту ресурсного забезпечення, в якій повідомляється, що 158 військовими частинами у період з 1.01.2023 по 19.02.2023 за договором від 23.12.2022 № 286/2/22/75 отримано 179 400 шт яєць по 17 грн за шт.

Водночас оплата здійснювалась вже після внесення змін до додаткової угоди, коли ціни були знижені до 9 грн. Тобто внутрішнім аудитом оплати яєць по 17 грн не виявлено.

Водночас, аудитом, здійсненим раніше територіальним управлінням Рахункової палати за укладеним договором спочатку ціни на яйце куряче першого ґатунку за 1 шт. становили 17,0 грн, тобто були вищими в 2,8 раза.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що постачальниця 17-гривневих яєць Глиняна продала хорватські готелі і... загубила сумку з грошима. Також наше видання писало про те, як постачальниця Міноборони Глиняна заробляла не тільки на яйцях, а й на воді.

Скандальні закупівлі Міноборони

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького