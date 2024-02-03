Нова партія військової допомоги від Естонії, до якої входять Javelin, надійшла до України

Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, серед іншого, увійшли протитанкові ракети Javelin.

Про це повідомили в Міноборони Естонії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Україну вже надійшли ракети Javelin, закуплені в грудні. Крім того, до пакета входять кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка й водолазне спорядження.

"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі свідчать, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні триває у великих масштабах, і цього разу із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, допоки не настане переможний кінець", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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Точної кількості, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.

Також у Міноборони Естонії додали, що з 2022 року країна надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро, або приблизно 1,4% ВВП.

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