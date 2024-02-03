У РФ сформували новий штурмовий спецзагін "Шторм гладіатор" із завербованих в’язнів, - Центр нацспротиву

За наявною в ЦНС інформацією, у РФ із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм гладіатор".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "Спартак".

"Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський. В цей підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій. Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадирівці з підрозділу собр "Ахмата", що є складовою Росгвардії", - йдеться в повідомленні.

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