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У РФ сформували новий штурмовий спецзагін "Шторм гладіатор" із завербованих в’язнів, - Центр нацспротиву

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У РФ сформували новий штурмовий спецзагін "Шторм гладіатор" із завербованих в’язнів, - Центр нацспротиву
За наявною в ЦНС інформацією, у РФ із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм гладіатор".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "Спартак".

"Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський. В цей підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій. Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадирівці з підрозділу собр "Ахмата", що є складовою Росгвардії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В’язні, завербовані росіянами до загонів "Шторм Z", не отримали обіцяних виплат, - Центр нацспротиву

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Перетворимо кацапський Шторм Гладіатор в Шторм Підерас!
  • Nick Heinen
    Якби ж то. Міна рве на шматки хоч бугая, хоч трижди сидільця. Шість морських дронів кладуть ракетний крейсер на дно. А у Києва вже такі довгі руки, що час від часу він дотягується аж до пітерських нафтобаз. І все це не здатен зробити жоден штурмовик. Все чим ми воюємо, це вироби американських, німецьких, і радянських інженерів, без цього як зазначив Кулеба можна тільки лопатами відмахуватись.
  • Olyx
    Сосни ***** *******!!!Залужній не занимается мобилизацией!!!
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