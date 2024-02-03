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Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за "сірий" експорт товарів до Росії

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Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за "сірий" експорт товарів до Росії
Тайвань посилив контроль за експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України.

"Штрафи за перші порушення правил експорту до РФ збільшено більш ніж у 15 разів - до 1 мільйона нових тайваньських доларів (32 055 доларів США)", - заявили у міністерстві економіки Тайваню, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Уряд також має намір посилити контроль за постачаннями до РФ та Білорусі тайванських технологій через треті країни. Йдеться насамперед про Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.

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Мінекономіки Тайваню також включило російську компанію iMachine Technology до санкційного списку. На сьогодні до цього переліку внесено майже 1900 суб'єктів.

Імпорт до Росії з Тайваню

Як повідомлялося, за даними видання The Washington Post, від січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК (числове програмне керування) на суму понад $20 мільйонів, виготовлене на Тайвані. Такі машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, зокрема у виробництві зброї.

Топ коментарі

  • George Highbaud
    Заходимо в розділ About і дивимося фото:

    https://www.imachine.com.tw/aboutus.htm
  • Snart
    Замалі штрафи, для критичного обладнання ні про що..
  • Urs
    Ніхєра ці штрафи не допоможуть, бо верстати та обладнання для російського ВПК з Тайваню йдуть через китайських та турецьких резидентів. Наразі майже 80% комплексних металообробних верстатів тайваньського виробництва, що потрапляють в росію, переправляються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина, Китай, а потім ідуть Об'єднані Арабські Емірати. За даними російської митниці, отриманої від NBD (платформи, що спеціалізується на зборі даних про міжнародну торгівлю), з березня по вересень 2023 року росія імпортувала не менше 193 обробних центрів тайваньського виробництва загальною вартістю майже 29 мільйонів доларів.
    Якщо поглянути лише на дані з транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 майже половина верстатів, імпортованих росією з Туреччини, була зроблена на Тайвані.
    Митна статистика Тайваню також відображає той факт, що Туреччина виступає транзитним пунктом для тайванських верстатів. З січня по жовтень 2023 року загальна вартість тайванських обробних центрів, що експортуються до Туреччини, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило Туреччині обігнати Китай і стати найбільшим експортним ринком для китайських металообробних центрів. Допоки не почнуть трахати для початку Туреччіну санкціями за постачання на росію продукції подвійного призначення, то ніякого прогресу у зменшенні подібних поставок не буде.
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