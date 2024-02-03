Росіяни готують програму масового заселення окупованої Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров

Російські окупанти планують здійснити масове переселення в захоплену частину Запорізької області мешканців РФ, Білорусі та Казахстану.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ворог затвердив нову програму, яка називається "Запорізька цілина" - вони намагаються здійснити масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян РФ, зараз вони шукають людей з різних куточків РФ, громадян Білорусі, Казахстану, щоб вони приїжджали на тимчасово окуповану територію", - розповів Федоров.

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За словами Федорова, таким чином ворог має намір вирішити дві проблеми.

"1) погасити той спротив, який продовжує існувати в тимчасовій окупації, зробити заміну генофонду, заміну населення.

2) в них шалений дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, тому що наші мешканці не погоджуються масово співпрацювати з ворогом, у них дефіцит 1:4 лікарів, у них дефіцит будівельників.

Тож вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми", - додав Федоров.