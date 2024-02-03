Ми не можемо відкрити кордон з Росією, готуються заходи проти незаконного проникнення, - прем’єр Фінляндії Орпо
Про це повідомив прем'єр-міністр Петтері Орпо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами глави фінського уряду, на російській території в різних прикордонних районах тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії. В такій ситуації не може йтися про відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.
"Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно з цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде. Але головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це стоїть на першому місці", - заявив він.
Згідно з рішенням уряду, поки що кордон з РФ залишається закритим до 11 лютого.
Раніше конституційний комітет парламенту постановив, що східний кордон може бути повністю закритий на короткий період у виняткових обставинах.
У січні пересіченою місцевістю на кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей, які згодом попросили притулку у Фінляндії.