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Sony заборонила активувати свої ігри на Steam користувачам з РФ та Білорусі

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Sony заборонила активувати свої ігри на Steam користувачам з РФ та Білорусі
Російські та білоруські акаунти Steam більше не можуть активувати ігри розробника Sony.

Про це повідомляють російські дистрибьютори, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", - таке повідомлення ортримали користувачі сервісу "Бука".

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Про обмеження також повідомив російський магазин ігор Steampay.

Нагадаємо, у березні 2022 року Sony зупинила всі продажі PlayStation в Росії через війну.

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Sony ще й безкоштовну підписку подарували українським користувачам PlayStation. Крім цього, Sony Music заблокували рашистам доступ до своєї музики та повністю вийшли з кацапського ринку і те саме зробили і Sony Pictures на ринку кіно, крім цього вони розірвали угоду на 10 мільярдів з індійською компанією через її зв'язки з паРашею. Поважаю за таку позицію та надаватиму перевагу саме продукції цього бренду, тим паче, що з тих виробів Sony, які купував раніше жоден не зламався і не розчарував.
  • albano miner
    ..."а не очень-то и хАтелась" - подумает народ-терпила и импортозаместит "чуждые-вражеские технологии" деревянными игрушками из твёрдых пород леса
  • Bob Fayn
    Пропоную нову гру "Вєрнуть папу домой" ...Гра починається..приходить повістка-ваш муж здох на сво
    оці так звані матері в білих платочках,беруть мусорні пакєти і їдуть в зону бойових дій, і розшукують по полях шматки тіл..збирають в пакет...ну і звичайно там різні пастки їх очікують..мінні поля...дрони...касетні снаряди ...
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