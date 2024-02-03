Сили оборони протягом 3 лютого відбили ворожі штурми на 6 напрямках, під Авдіївкою відбито 23 атаки, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 3 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Триває сімсот десята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 387 940 осіб (+880 за добу), 6341 танк, 9300 артсистем, 11805 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Бударки, Колодязне, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Карповичі Чернігівської області; Степок, Грабовське, Попівка, Могриця Сумської області; Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане Харківської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили атаки ворога на 7 напрямках, упродовж доби - 77 боєзіткнень, - Генштаб

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них: Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 2 лютого уразили 10 районів зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів, - Генштаб

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку оборони відбито 2 атаки противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське, Вугледар та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема: Водяне, Пречистівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 2 лютого росіяни завдали 50 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали бпонад 20 населених пунктів, серед них: Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішних спроби штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося місто Херсон та населені пункти Червоний Маяк, Токарівка, Садове, Кізомис Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Іванівка, Кринки, Інженерне Херсонської області.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ протягом 2 лютого відбили атаки росіян на 7 напрямках, під Авдіївкою відбито 29 штурмів, - Генштаб